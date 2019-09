Parte la Prima: tutti a caccia della Novese

SEZZADIO - Scherzi del calendario che mette subito alla prima giornata la riedizione a campi invertiti della finale playoff di Seconda Categoria dello scorso anno che vide trionfare i biancocelesti ma anche la squadra di Sezzadio ha beneficiato del ripescaggio: Sexadium – Novese non è l’unica grande sfida di una giornata che propone anche un big match al "Quartieruzzi" di Spinetta Marengo fra i padroni di casa che possono contare su un mercato sontuoso e la Luese, mentre in posticipo al "Centogrigio" giocheranno Canottieri – Fulvius nell'unica gara alle 16, mentre tutti gli altri scenderanno in campo già un'ora prima.

Il calendario del primo turno di Prima Categoria si completa con gli altri due derby fra la neopromossa Solero che ospita una ambiziosa Pozzolese e il mister del Tassarolo Fabio Dragone che affonta subito il suo recente passato incontrando il Felizzano.

Per Monferrato e San Giuliano Nuovo due gare extra provincia: le due formazioni alessandrine affrontano rispettivamente Costigliole a San Salvatore e Don Bosco Asti in trasferta a Moncalvo. L'ultimo incontro di giornata è la sfida fra la cuneese Cortemilia e l'astigiana Calliano.

Nel girone B esordio casalingo per Junior Pontestura, contro Pro Palazzolo, mentre Stay O’Party sarà ospite della Chiavazzese, salita agli onori lo scorso anno quando battendo 2-1 all'ultimo minuto l’alessandrina OvadeseSilvanese si impose nella finale di Coppa Piemonte.