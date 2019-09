Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Tanti gli avvenimenti ad Alessandria: a partire dall'attesissimo evento di Aperto per Cultura posticipato a sabato 7 settembre, una manifestazione che mostrerà il meglio della città e sul giornale di domani ce ne parlano il sindaco Gianfranco Cuttica e l'assesore Roggero. L'inaugurazione del nuovo retail park nei pressi del ponte Tiziano, ve lo raccontiamo attraverso la voce di commercianti e clienti. E ancora un'iniziativa che lega gli studenti a oltre 70 attività commerciali e locali pubblici della città, agevolando i ragazzi, l'elenco completo nell'edizione di domani.

Un primo piano dedicato al mondo scolastico: il 9 settembre ricominceranno le lezioni, tanti i dati da analizzare sul giornale domani in edicola. Lunedì rinizieranno le scuole ma a Fresonara non sarà più come prima: il maestro Bisio dopo 35 anni di insegnamento andrà in pensione, una grande festa a sorpresa e il racconto dei cambiamenti nel mondo dell'istruzione durante gli anni.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 6 settembre.