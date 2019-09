Corso per potatura e innesti

ODALENGO PICCOLO - Inipa NordOvest e Terranostra organizzano, per il 9 e il 16 settembre a Odalengo Piccolo, un corso dedicato alla potatura estiva e all'innesto delle piante fruttifere. Docente dell'evento sarà Claudio Caramellino, che ha fatto della sua passione per la frutticoltura e per il Monferrato un vero e proprio marchio, “Melamangio ”, capace di rappresentare oggi, a livello italiano, un tassello importante della biodiversità.

Conoscitore dei segreti della campagna monferrina, Caramellino, volendo recuperare vecchie tradizioni e colture del territorio, si è occupato inizialmente delle antiche varietà di mela.

Spiegano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo: «Grazie all’Inipa, l’istituto per la formazione in agricoltura di Coldiretti, è possibile continuare un percorso di aggiornamento e di qualificazione della base associata. I corsi hanno come finalità la trasformazione dei vincoli in opportunità: la formazione e l’aggiornamento sono ormai due prerogative imprescindibili per l’imprenditore agricolo che vuole essere sempre più all’altezza di un mercato che guarda alla multifunzionalità chiedendo risposte rapide e in linea con una domanda che cambia rapidamente».

Per info e prenotazioni 0131 235891 o 335 7535911 oppure alessandria@inipapiemonte.it - terranostra.al@coldiretti.it