Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Il primo piano dell'edizione di domani è dedicato al caso 5g: in provincia una serie di ordinanze per sospendere la sperimentazione ed è necessario fare chiarezza. Cronaca: a Casale un aereo dei parà perde un portellone precipitando in un cortile, si apre l'inchiesta. Accade in centro ad Alessandria: un maniaco finge di chiedere indicazioni ad una ragazza e invece...

Ancora Alessandria: in Comune con i voti della maggioranza passa il Piano di riequilibrio, ora ci vogliono rinunce e organizzazione. Un reportage nel pronto soccorso: tanti i problemi, tra cui la mancanza di personale e l'aumento dei pazienti, "ma siamo competitivi per interventi veloci su ictus e infarti". Sport: nuovi acquisti nel 'mondo grigio', ma c'è anche chi abbandonerà la maglia.

Queste e tante altre notizie su Il Piccolo di venerdì 9 agosto.