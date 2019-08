Riattivato il semaforo di Villabella

VILLABELLA - È stato riattivato in questi giorni il semaforo di Villabella. Situato al pericoloso incrocio tra le Strade Provinciali 63 e 59, da oltre un mese non funzionava e per questo alcuni nostri lettori di Fosseto (San Salvatore Monferrato) ci avevano scritto preoccupati. A poche ore di distanza la Provincia di Alessandria ci aveva fatto sapere che il ripristino sarebbe avvenuto entro la prima settimana di agosto: la promessa è stata rispettata.