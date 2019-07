Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Il primo piano di domani sarà dedicato alla crisi dell'apicoltura: le produzioni azzerate per il cambio climatico provocano gravi danni ai produttori della provincia. Cronaca: tante le vicende accadute nelle ultime ore, incidenti, fughe e arresti, tutti gli articoli sul giornale di domani.

Abbiamo intervistato l'assesore Barosini: l'email scatenante inviata qualche giorno fa in cui enuncia i tanti problemi in città e la difficoltà nel risolverli per mancanza di soldi e di organico vengono raccontati e approfonditi sul giornale. Un viaggio all'interno del quartiere Europista: una zona tra le più rinomate degli anni '80 e '90 in città è cambiata? Scoprite la risposta con l'edizione di domani.

Tante le notizie di sport, tra cui il debutto dei Grigi in Coppa Italia a Monza e il caos in Seconda Categoria.

Questo e molto altro su Il Piccolo in edicola domani.