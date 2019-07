Istruzioni per la raccolta dei funghi

CASALE MONFERRATO - Ci sono nuove disposizioni per la raccolta di funghi epigei spontanei. L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po vercellese - alessandrino è autorizzato a rilasciare il titolo di raccolta per tutto il territorio della Regione Piemonte.

Per essere "in regola" sarà sufficiente versare il contributo per la raccolta e portare con sé la ricevuta di pagamento da esibire insieme a un documento di identità in caso di controllo.

Il titolo annuale ha un costo di 30 euro. È possibile versare da subito anche due (60 euro) o tre (90 euro) annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri, oppure ottenere il titolo settimanale con 10 euro o quello giornaliero con 5 euro.

Il contributo si versa tramite bonifico bancario intestato a Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino (conto corrente bancario Banco BPM Banca Popolare di Milano IBAN IT35X0503448682000000034152).

La ricevuta di versamento dovrà evidenziare le generalità anagrafiche del richiedente oltre ai riferimenti normativi (l.r. 24/2007) e il periodo di validità.